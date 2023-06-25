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Клоун года: подписчики Пригожина не оценили решение о возвращении наемников

25 июня 2023 00:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Клоун года: подписчики Пригожина не оценили решение о возвращении наемников
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Подписчики владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не оценили его решение о возвращении наемников в лагеря. Более 220 тысяч поставили эмоджи "клоун" под его голосовым сообщением.

Об этом можно увидеть на странице "Пресс-служба Пригожина" в Telegram.

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Оценка подписчиков Пригожина

Под голосовым сообщением Пригожина о прекращении военного переворота уже стоит более 220 тысяч эмоджи "клоун". Не исключено, что эта цифра будет увеличиваться и дальше.

Подписчики не понимают и высмеивают повара Путина. Мол, кашу заварил, а есть ее должны другие.

Напомним, в Офисе Президента Украины также разочарованы выбором Пригожина.

Также мы писали, что Александр Лукашенко договорился ЧВК "Вагнер". Он якобы поговорил с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.

После этого в телефонном разговоре Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах.

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