Клоун года: подписчики Пригожина не оценили решение о возвращении наемников
Подписчики владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не оценили его решение о возвращении наемников в лагеря. Более 220 тысяч поставили эмоджи "клоун" под его голосовым сообщением.
Об этом можно увидеть на странице "Пресс-служба Пригожина" в Telegram.
Оценка подписчиков Пригожина
Под голосовым сообщением Пригожина о прекращении военного переворота уже стоит более 220 тысяч эмоджи "клоун". Не исключено, что эта цифра будет увеличиваться и дальше.
Подписчики не понимают и высмеивают повара Путина. Мол, кашу заварил, а есть ее должны другие.
Напомним, в Офисе Президента Украины также разочарованы выбором Пригожина.
Также мы писали, что Александр Лукашенко договорился ЧВК "Вагнер". Он якобы поговорил с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.
После этого в телефонном разговоре Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах.