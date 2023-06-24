Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Причиною Пригожин назвав небажання проливати російську кров.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пресс-служба Евгения Пригожина".

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про завершення бунту.

"Ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", — наголосив власник приватної військової компанії "Вагнер".

Причина завершення повстання

Пригожин заявив, що вийшов на марш, бо його ПВК "Вагнер" хотіли розформувати.

Під час маршу його колони не була убита чи поранена жодна людина.

"Зараз настав той момент, коли кров може пролитися", — підкреслив Євген Пригожин, пояснивши своє рішення тим, що він не хоче кровопролиття.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.