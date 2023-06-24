Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

Про це повідомив з посиланням на пресслужбу підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого".

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Пресслужба білоруського диктатора Олександра Лукашенка заявила, що де-факто президент Білорусі увесь день вів переговори із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Як пояснили у Лукашенка, цей крок був “розвитком домовленостей” між ним і Путіним, які були укладені під час ранкової телефонної розмови.

"Вагнер" вдалося зупинити

Пресслужба Олександра Лукашенка заявила, що самопроголошеному білоруському президенту вдалося домовитися із Євгеном Пригожиним.

"Євген Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги", — наголосила білоруська сторона.

Лукашенко про переговори з Пригожиним

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.