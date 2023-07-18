"Коалиция против зла": Резников подвел итоги "Рамштайна-14"

Алексей Резников во время онлайн-заседания в формате "Рамштайн". Фото: Twitter министра обороны

Состоялась 14-я встреча в формате Рамштайн, где обсудили предоставление оружия и оборудования, необходимых для скорейшего освобождения украинской земли от оккупантов. Это сейчас приоритет.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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Также на встрече было определено фокусом:

ПВО;

боеприпасы;

броню.

Кроме того, Резников заявил о "новых инициативах". Он поблагодарил союзников за конкретные шаги по развитию IТ коалиции и инициативу создания коалиции по разминированию.

Победа для Украины

Министр обороны поблагодарил руководителя Пентагона Ллойда Остина за то, что он возглавляет "коалицию против зла".

"Вместе упорно работаем, чтобы добиться победы, справедливого мира и лучшего будущего", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения

Напомним, в США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.