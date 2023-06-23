Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Коли будуть зрозумілі результати контрнаступу ЗСУ: аналітика від СNN arrow

Коли будуть зрозумілі результати контрнаступу ЗСУ: аналітика від СNN

23 червня 2023 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Коли будуть зрозумілі результати контрнаступу ЗСУ: аналітика від СNN
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Перший етап контрнаступу ЗСУ не виправдав очікувань Заходу. Робити якісь висновки щодо наступальних дій українських військових можна лише восени чи взимку.

Про це заявило видання CNN

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ: реакція Заходу

Нещодавно видання CNN опублікувало матеріал, де заявило, що Захід невдоволений першим етапом наступу української армії. Проте на цю інформацію на умовах анонімності відреагував високопоставлений український чиновник. 

"Операція наших захисників ще навіть не почалася навсправжки", — заявив він. 

Також CNN заявило, що робити висновки про контрнаступ ЗСУ ще дуже рано, оскільки Сили оборони зараз проводять лише "формувальні операції". Про якісь значні результати можна буде судити лише восени чи взимку.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ триває. Наші захисники поступово просуваються вперед, на деяких ділянках їм вдається закріпитися на досягнутих рубежах.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зробив позитивну заяву щодо контрнаступу ЗСУ. Він упевнений у його успіху і зауважує, що він відбуватиметься так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB