Коли будуть зрозумілі результати контрнаступу ЗСУ: аналітика від СNN

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Перший етап контрнаступу ЗСУ не виправдав очікувань Заходу. Робити якісь висновки щодо наступальних дій українських військових можна лише восени чи взимку.

Про це заявило видання CNN.

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Нещодавно видання CNN опублікувало матеріал, де заявило, що Захід невдоволений першим етапом наступу української армії. Проте на цю інформацію на умовах анонімності відреагував високопоставлений український чиновник.

"Операція наших захисників ще навіть не почалася навсправжки", — заявив він.

Також CNN заявило, що робити висновки про контрнаступ ЗСУ ще дуже рано, оскільки Сили оборони зараз проводять лише "формувальні операції". Про якісь значні результати можна буде судити лише восени чи взимку.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ триває. Наші захисники поступово просуваються вперед, на деяких ділянках їм вдається закріпитися на досягнутих рубежах.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зробив позитивну заяву щодо контрнаступу ЗСУ. Він упевнений у його успіху і зауважує, що він відбуватиметься так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед.