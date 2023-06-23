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Когда будут ясны результаты контрнаступления ВСУ: аналитика от СNN

23 июня 2023 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Когда будут ясны результаты контрнаступления ВСУ: аналитика от СNN
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Первый этап контрнаступления ВСУ не оправдал ожиданий Запада. Делать какие-то выводы по поводу наступательных действий украинских военных можно только осенью или зимой.

Об этом заявило издание CNN.

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Недавно издание CNN опубликовало материал, где заявило, что Запад недоволен первым этапом наступления украинской армии. Однако эту информацию на условиях анонимности отреагировал высокопоставленный украинский чиновник.

"Операция наших защитников еще даже не началась на самом деле", — заявил он.

Также CNN заявило, что делать выводы о контрнаступлении ВСУ еще очень рано, поскольку Силы обороны сейчас проводят только "формировочные операции". О каких-либо значительных результатах можно будет судить только осенью или зимой.

Напомним, что контрнаступление ВСУ продолжается. Наши защитники постепенно продвигаются вперед, на некоторых участках им удается закрепиться на достигнутых рубежах.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский сделал положительное заявление по поводу контрнаступления ВСУ. Он уверен в его успехе и отмечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.

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