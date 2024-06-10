Производство собственных КАБов — в Воздушных силах ответили, когда начнут тестирование

Глава авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. Фото: скриншот

Глава авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что скоро украинские военные будут использовать управляемые авиабомбы собственного производства. По его словам, через несколько недель начнутся испытания.

Об этом Сергей Голубцов рассказал в интервью "Донбасс Реалии", обнародованном на YouTube в воскресенье, 9 июня.

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Военный отметил, что украинские разработчики переоборудывают и создают свои корректированные авиабомбы на основе обычных свободнопадающих. По его словам, речь идет о конструктивных аспектах, в частности, нужно подобрать крыло, GPS-модуль и модуль управления.

"Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", — подчеркнул Голубцов.

Он рассказал, что воздушные силы применяют западные управляемые авиабомбы, а именно GBU-39 и GBU-62.

Голубцов добавил, что сегодня украинские защитники применяют в месяц 100-300 высокоточных иностранных авиабомб по сравнению с 3000 единиц, которые используют российские захватчики.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия за май сбросила на Украину более трех тысяч авиабомб. По его словам, это представляет серьезную угрозу, поскольку Украина не имеет достаточно систем ПВО для эффективного противостояния такому количеству бомбардировок.

В то же время полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон советует Украине бить по территории РФ всем оружием, которое есть, чтобы помешать россиянам использовать авиационные бомбы для атак по Харькову и приграничным населенным пунктам.