Коли Україна має починати переговори з Росією — відповідь аналітика Чмута
Україні варто починати переговори з Росією, маючи сильну позицію. Востаннє вона була влітку-восени 2022-го року, в перший рік повномасштабного вторгнення.
Про це заявив військовий аналітик та голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській правді".
Переговори України та Росії
За його словами, зараз росіяни стають сильнішими та посилюється їхня позиція.
"Треба якась зміна глобальна, після чого можна про переговори задумуватися. Зараз треба "закопуватися", перезавантажувати економіку і тримати оборону", — сказав він.
При цьому Чмут наголосив, що війна зможе закінчитися без переговорів, лише якщо ЗСУ знищать "150 млн росіян і не лишиться жодного, хто б підписав капітуляцію".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що діалог з Володимиром Путіним буде тоді, коли глава Кремля втратить окуповані з 2022 року українські території.
Водночас видання Politico заявило, що український президент напередодні повномасштабного вторгнення нібито намагався укласти мирну угоду з російським президентом, але сторони не дійшли згоди.
А також глави Міноборони Китаю та країн НАТО проводили восьмий діалог з питань політики безпеки, де головною темою виступало російське вторгнення в Україну.
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