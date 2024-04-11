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Коли Україна має починати переговори з Росією — відповідь аналітика Чмута

11 квітня 2024 17:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Коли Україна має починати переговори з Росією — відповідь аналітика Чмута
Військовий аналітик, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україні варто починати переговори з Росією, маючи сильну позицію. Востаннє вона була влітку-восени 2022-го року, в перший рік повномасштабного вторгнення.

Про це заявив військовий аналітик та голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській правді".

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За його словами, зараз росіяни стають сильнішими та посилюється їхня позиція.

"Треба якась зміна глобальна, після чого можна про переговори задумуватися. Зараз треба "закопуватися", перезавантажувати економіку і тримати оборону", — сказав він.

При цьому Чмут наголосив, що війна зможе закінчитися без переговорів, лише якщо ЗСУ знищать "150 млн росіян і не лишиться жодного, хто б підписав капітуляцію".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що діалог з Володимиром Путіним буде тоді, коли глава Кремля втратить окуповані з 2022 року українські території.

Водночас видання Politico заявило, що український президент напередодні повномасштабного вторгнення нібито намагався укласти мирну угоду з російським президентом, але сторони не дійшли згоди.

А також глави Міноборони Китаю та країн НАТО проводили восьмий діалог з питань політики безпеки, де головною темою виступало російське вторгнення в Україну. 

переговори
Україна
економіка
війна в Україні
Росія

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