Коли Путін буде готовий до переговорів з Україною — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу CBS. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли російський президент Володимир Путін буде готовий до переговорів з Україною. На його думку, діалог з главою Кремля буде тоді, коли той втратить окуповані з 2022 року українські території.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS News.

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Коли Путін буде говорити з Україною

На думку глави держави, після втрати контролю над окупованими територіями, кремлівський лідер втратить сили всередині держави, що змусить його піти на переговори за умовами України.

Однак для цього, за його словами, потрібна зброя, посилення санкцій проти Росії, блокувати світові економічні зв'язки світу з Москвою. І тоді Україні не доведеться деокуповувати всі території військовим шляхом.

"Коли Путін буде готовий до діалогу, безумовними міжнародними умовами повинні бути звільнення наших територій та відновлення територіальної цілісності України", — сказав Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського CBS News — ключове

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю американському мовнику, Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських військ, який очікується в кінці травня або на початку червня. Він закликав до допомоги Україні для підготовки перед ворожим наступом, підкресливши, що ворог має не тільки перевагу у вогневій міці, а й паритет у наддалекобійній зброї.

Глава держави також заявив, що Кремль хоче повністю зруйнувати Україну, а без допомоги США наша держава втрачатиме території, внаслідок чого програє у війні. За його словами, Україні потрібно якомога більше надсучасних ЗРК Patriot та здобуття паритету у фронтовій артилерії.