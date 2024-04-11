Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Когда Украина должна начинать переговоры с Россией — ответ аналитика Чмута arrow

Когда Украина должна начинать переговоры с Россией — ответ аналитика Чмута

11 апреля 2024 17:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Когда Украина должна начинать переговоры с Россией — ответ аналитика Чмута
Военный аналитик, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украине следует начинать переговоры с Россией, имея сильную позицию. В последний раз она была летом-осенью 2022 года, в первый год полномасштабного вторжения.

Об этом заявил военный аналитик и глава благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде".

Читайте также:

Переговоры Украины и России

По его словам, сейчас россияне становятся сильнее и усиливается их позиция.

"Нужно какое-то изменение глобальное, после чего можно о переговорах задумываться. Сейчас нужно "закапываться", перезагружать экономику и держать оборону", — сказал он.

При этом Чмут подчеркнул, что война сможет закончиться без переговоров, только если ВСУ уничтожат "150 млн россиян и не останется ни одного, кто бы подписал капитуляцию".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Владимиром Путиным будет тогда, когда глава Кремля потеряет оккупированные с 2022 года украинские территории.

В то же время издание Politico заявило, что украинский президент накануне полномасштабного вторжения якобы пытался заключить мирное соглашение с российским президентом, но стороны не пришли к согласию.

А также главы Минобороны Китая и стран НАТО проводили восьмой диалог по политике безопасности, где главной темой выступало российское вторжение в Украину.

переговоры
Украина
экономика
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый