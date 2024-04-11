Когда Украина должна начинать переговоры с Россией — ответ аналитика Чмута

Военный аналитик, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот

Украине следует начинать переговоры с Россией, имея сильную позицию. В последний раз она была летом-осенью 2022 года, в первый год полномасштабного вторжения.

Об этом заявил военный аналитик и глава благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде".

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Переговоры Украины и России

По его словам, сейчас россияне становятся сильнее и усиливается их позиция.

"Нужно какое-то изменение глобальное, после чего можно о переговорах задумываться. Сейчас нужно "закапываться", перезагружать экономику и держать оборону", — сказал он.

При этом Чмут подчеркнул, что война сможет закончиться без переговоров, только если ВСУ уничтожат "150 млн россиян и не останется ни одного, кто бы подписал капитуляцию".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Владимиром Путиным будет тогда, когда глава Кремля потеряет оккупированные с 2022 года украинские территории.

В то же время издание Politico заявило, что украинский президент накануне полномасштабного вторжения якобы пытался заключить мирное соглашение с российским президентом, но стороны не пришли к согласию.

А также главы Минобороны Китая и стран НАТО проводили восьмой диалог по политике безопасности, где главной темой выступало российское вторжение в Украину.