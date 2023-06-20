Коли Україна отримає F-16: коментар Держдепу США

Літак F-16. Фото: Staff Sgt. Benjamin Wilson U.S. Air Force

Збройні сили України зможуть отримати бойові літаки F-16 протягом кількох місяців, як від США, так і від європейських союзників. Точні терміни у Держдепі США відмовилися назвати.

Про це повідомляє видання Military Times.

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Головний заступник помічника секретаря відомства з військово-політичних питань Державного департаменту США Стен Браун заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Збройним силам України займе кілька місяців.

Такі терміни стосуються як передачі літаків напряму Сполученими Штатами Америки, так і іншими країнами, на озброєнні яких зараз перебувають ці літаки.

Браун підкреслив, що США підтримують наміри союзників передати Україні свої літаки F-16.

Представник Держдепу наголосив у коментарі журналістам на Паризькому авіасалоні, що цей процес має бути комплексним, включаючи підготовку як пілотів, так і техніків.

Держдеп працює

За словами Стена Брауна, Державний департамент США уже працює над оформленням відповідних документів.

Йдеться про запити третіх країн, таких, як Нідерланди, щодо передачі Україні бойових літаків.

Але представник американського зовнішньополітичного відомства не став називати конкретні терміни завершення цього процесу.

Нагадаємо, що головний операційний директор компанії-виробника F-16 Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що хоче допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні. Щоправда, він має умову: якщо країни НАТО погодяться надіслати ці літаки на допомогу Україні.