Виробники F-16 заявили, що готові навчати українських льотчиків

Винищувачі F-16. Фото: Google

Виробник винищувачів F-16 хоче допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні. Щоправда, має умову: якщо країни НАТО погодяться надіслати ці літаки на допомогу Україні.

Про це заявив головний операційний директор компанії Lockheed Martin Френк Сент-Джон. Повідомляє видання Financial Times.

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Навчання українських пілотів на F-16

Американці здивовані активністю та здатністю українських військових швидко опановувати західну техніку.

Особливо там пишаються, як швидко воїни ЗСУ навчилися нищити ворога за допомогою реактивних систем залпового вогню GMLRS та ракет Javelin.

А у питанні навчання винищувачів вони взагалі беруться пришвидшити цей процес.

У компанії-виробнику літаків F-16 кажуть, що готові навчити наших пілотів.

"Ми готові не тільки задовольнити потреби в нових F-16, а й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи", — сказав Сент-Джон.

При цьому він наголосив, що рішення може бути ухвалене лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками.

База навчання пілотів F-16

Також у Lockheed не виключають, що у довгостроковій перспективі можуть поговорити про створення бази в Україні або поряд із нею. Але, скоріше за все, це відбудеться після закінчення війни.

Зауважимо, зараз у світі експлуатується близько 3000 винищувачів F-16. У компанії планують збільшити виробництво літаків на заводі у Грінвіллі у Південній Кароліні. У планах — чотири винищувачі щомісяця.

Нагадаємо, Україна планує відправити "кілька десятків" бойових пілотів для навчання на винищувачах F-16. На тлі контрнаступу Україні якнайшвидше потрібні літаки.

Ми також писали, що тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом приєднаються інші країни.