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З'ясувалися умови, необхідні для роботи F-16 Україні

19 травня 2023 12:02
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що потрібно для роботи літаків F-16 в Україні
Американський літак F-16 в польоті. Фото: TSgt Mathew Hannen/TORCH MAGAZINE/Flickr
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Навіть якщо країни Заходу найближчим часом нададуть Україні довгоочікувані бойові літаки F-16, вони не зможуть належним чином функціонувати без низки додаткового устаткування, починаючи від палива і закінчуючи арсеналом озброєння.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE  висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Те, що Британія і Франція готові взяти на себе функцію навчання наших пілотів, я думаю, це, звичайно, добре і на це вже виділено відповідне фінансування і обладнання", — сказав Селезньов.

Але, додав він, ми маємо пам'ятати, що F-16 добре працює як складова цілої системи. 

За його словами, до цієї системи входять  і літаки-розвідники, і радари, які повністю моніторять ситуацію в зоні дії літака і інформують його пілота в режимі онлайн, і повітряні паливозаправники, і, звичайно,  різноманітне озброєння та боєприпаси. 

F-16
Завантаження боєприпасів в F-16. Фото: The National Guard/Flickr

А без цього всього, наголосив військовий експерт, F-16 буде просто добрим літаком, здатним добре літати.

"Тому, я думаю, що всі ці фактори мають бути враховані, а обладнання — надане. А це — процес нешвидкий", — наголосив Селезньов.

Що відбувається з наданням ЗСУ F-16

Британська армія улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана із ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16.

Нагадаємо, у кінці квітня міністр оборони України Олексій Резніков поділився думками, чому західні партнери зволікають з наданням Україні літаків F-16. Проблема, за словами Резнікова, виникає в їхній підтримці після експлуатації.

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