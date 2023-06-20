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Когда Украина получит F-16: комментарий Госдепа США

20 июня 2023 14:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Когда Украина получит F-16: комментарий Госдепа США
Самолет F-16. Фото: Staff Sgt. Benjamin Wilson US Air Force
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Вооруженные силы Украины смогут получить боевые самолеты F-16 в течение нескольких месяцев, как от США, так и европейских союзников. Точные сроки в Госдепе США отказались назвать.

Об этом сообщает издание Military Times.

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Главный заместитель помощника секретаря ведомства по военно-политическим вопросам Государственного департамента США Стэн Браун заявил, что процесс передачи истребителей F-16 вооруженным силам Украины займет несколько месяцев.

Такие термины относятся как к передаче самолетов напрямую Соединенными Штатами Америки, так и к другим странам, на вооружении которых сейчас находятся эти самолеты.

Браун подчеркнул, что США поддерживают намерения союзников передать Украине свои самолеты F-16.

Представитель Госдепа отметил в комментарии журналистам на Парижском авиасалоне, что этот процесс должен быть комплексным, включая подготовку как пилотов, так и техников.

Госдеп работает

По словам Стена Брауна, Государственный департамент США уже работает над оформлением соответствующих документов.

Речь идет о запросах третьих стран, таких как Нидерланды, относительно передачи Украине боевых самолетов.

Но представитель американского внешнеполитического ведомства не стал называть конкретные сроки завершения этого процесса.

Напомним, что главный операционный директор компании-производителя F-16 Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил, что хочет помочь украинским пилотам в обучении и обслуживании. Правда, у него есть условие: если страны НАТО согласятся направить эти самолеты на помощь Украине.

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