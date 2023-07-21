Коли Україна отримає F-16: у Білому домі виступили з новою заявою

Американський винищувач F-16. Ілюстративне фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Західні партнери України продовжують постачати ЗСУ зброю для перемоги над ворогом. Так, американські винищувачі F-16 можуть потрапити до українського авіафлоту ще до кінця 2023 року.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News

Читайте також:

Коли США передадуть F-16 Україні

Як відомо, днями 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум про співпрацю. Документ визначив умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Льотчиків навчатимуть хвилями. Так, незабаром очікують на виїзд першої групи українських військових, які підготувались до навчань, зокрема, опанувавши англійську.

У США вважають, що саме американські винищувачі зможуть суттєво змінити баланс сил на користь України.

"F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію (на полі бою – ред.)", — повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

До того ж він зазначив, що наразі найактуальнішою зброєю для ЗСУ є артилерійські снаряди.

Нагадаємо, стало відомо, що Захід змінив пріоритети у постачанні військової техніки Україні.

Водночас Україна почала використовувати касетні боєприпаси.