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Коли Україна отримає F-16: у Білому домі виступили з новою заявою

21 липня 2023 07:30
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Коли Україна отримає F-16: у Білому домі виступили з новою заявою
Американський винищувач F-16. Ілюстративне фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Західні партнери України продовжують постачати ЗСУ зброю для перемоги над ворогом. Так, американські винищувачі F-16 можуть потрапити до українського авіафлоту ще до кінця 2023 року.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News

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Як відомо, днями 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум про співпрацю. Документ визначив умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16. 

Льотчиків навчатимуть хвилями. Так, незабаром очікують на виїзд першої групи українських військових, які підготувались до навчань, зокрема, опанувавши англійську.

У США вважають, що саме американські винищувачі зможуть суттєво змінити баланс сил на користь України.

"F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію (на полі бою – ред.)", — повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

До того ж він зазначив, що наразі найактуальнішою зброєю для ЗСУ є артилерійські снаряди.

Нагадаємо, стало відомо, що Захід змінив пріоритети у постачанні військової техніки Україні.

Водночас Україна почала використовувати касетні боєприпаси.

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