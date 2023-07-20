Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна почала використовувати касетні боєприпаси, — WP arrow

Україна почала використовувати касетні боєприпаси, — WP

20 липня 2023 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна почала використовувати касетні боєприпаси, — WP
Касетні боєприпаси. Фото: U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна почала використовувати касетні боєприпаси США на фронті. Їх застосували на південному сході країни, щоб знищити укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

Про це розповіли українські чиновники, передає The Washington Post.

Читайте також:

Використання касетних боєприпасів на фронті

Касетні боєприпаси також планують використовувати поблизу міста Бахмут Донецької області.

"Російські опорні пункти на сході та півдні були щільно заміновані протитанковими та протипіхотними мінами та дротами на глибині від трьох до 10 миль. Обороні вдалося зупинити контрнаступ України, який почався близько місяця тому", — йдеться у матеріалі.

За словами українського чиновника, боєприпаси від США були випущені по російських позиціях, щоб розбити траншеї, які уповільнюють контрнаступ. 

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки.

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні  касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Ремонти столичних доріг: влада Києва вирішила "закатати" в асфальт 2,5 мільярда

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Новина з відео

22:19 Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз