Україна почала використовувати касетні боєприпаси, — WP

Касетні боєприпаси. Фото: U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS

Україна почала використовувати касетні боєприпаси США на фронті. Їх застосували на південному сході країни, щоб знищити укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

Про це розповіли українські чиновники, передає The Washington Post.

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Касетні боєприпаси також планують використовувати поблизу міста Бахмут Донецької області.

"Російські опорні пункти на сході та півдні були щільно заміновані протитанковими та протипіхотними мінами та дротами на глибині від трьох до 10 миль. Обороні вдалося зупинити контрнаступ України, який почався близько місяця тому", — йдеться у матеріалі.

За словами українського чиновника, боєприпаси від США були випущені по російських позиціях, щоб розбити траншеї, які уповільнюють контрнаступ.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки.

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки.