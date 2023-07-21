Когда Украина получит F-16: в Белом доме выступили с новым заявлением

Американский истребитель F-16. Иллюстративное фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Западные партнеры Украины продолжают снабжать ВСУ оружием для победы над врагом. Так, американские истребители F-16 могут попасть в украинский авиафлот еще до конца 2023 года.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

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На днях 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум о сотрудничестве. Документ определил условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Летчиков будут учить волнами. Так, в скором времени ожидают выезда первой группы украинских военных, которые подготовились к учениям, в частности, овладев английским.

В США считают, что именно американские истребители смогут существенно изменить баланс сил в пользу Украины.

"F-16 поступят в Украину, скорее всего, до конца года. Но мы не считаем, что только F-16 смогут изменить ситуацию (на поле боя – ред.)", — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

К тому же он отметил, что сейчас самым актуальным оружием для ВСУ есть артиллерийские снаряды.

Напомним, стало известно, что Запад сменил приоритеты в поставке военной техники Украине.

В то же время, Украина начала использовать кассетные боеприпасы.