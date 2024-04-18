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Когда закончится война в Украине — прогноз Буданова

18 апреля 2024 06:29
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Когда закончится война в Украине — прогноз Буданова
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: ГУР МОУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Продолжение войны зависит от текущего политического режима в России. Изменения в Кремле, по всей вероятности, не повлияют на ситуацию, но появятся новые возможности для Украины.

Начальник Главного управления разведки Украины МОУ Кирилл Буданов в интервью The Washington Post предположил, как может закончиться полномасштабное вторжение.

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Украина не станет Северной Кореей

Буданов заявил, что "не будет против" возможного распада России на мелкие части: "В мечтах россиян — оккупировать всю Украину, а в наших — устроить парад победы в Москве. Другими словами, любой результат маловероятен".

Как долго будет продолжаться война — отчасти зависит от сохранения текущего политического режима в России. По мнению главного разведчика страны, смена режима войну не закончит, но появятся новые возможности.

Отвечая на вопрос о "корейском сценарии" для возможности переговоров, Буданов ответил вопросом: "Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?"

Ранее глава украинской разведки подтвердил слухи о спецоперациях ГУР против ППК "Вагнер" в Африке.

Также Кирилл Буданов заявил, что Россия может начать большое наступление в Украине уже в июне этого года.

война
прогнозы
Кирилл Буданов
ГУР

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