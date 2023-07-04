Колишній розвідник ГРУ розповів, чому вирішив воювати проти Росії

Якут Владислав Аммосов. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Якут Владислав Аммосов допомагає Україні боротися з російськими окупантами. Проте він не лише громадянин Росії, а й колишній російський розвідник, який працював до 2011 року. Він був спеціалістом по тому, як "знищувати країни".

Про те, як він воював за інтереси РФ та чому перейшов на бік України, розповідає "РБК-Україна".

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Робота в армії РФ

"Ми займалися цією науковою роботою, на які галузі економіки треба вплинути, щоб країна економічно не могла далі воювати. Воює ж економіка. Україну ми не опрацьовували, у нас були США, Велика Британія. Але, до речі, удар по підстанціях — це один із таких чинників", — пояснив Аммосов.

До армії чоловік пішов через патріотизм, адже служіння Батьківщині тоді вважалося не лише " благородною справою", а й певним "соціальним ліфтом, особливо для якутів, тобто "не слов'ян".

Проте перше "протверезіння", як каже Владислав, до нього дійшло під час Чеченських воєн, в одній із них він брав участь.

"Я бачив, як ми воюємо, за що воюємо, за що воюють чеченці. Перша чеченська — це була війна народу, і вони виграли цю війну. А у Другій чеченській Росія напала на незалежну країну та знищила 30% населення. Тоді я бачив ці каральні операції, ставлення до солдатів. Я бачив, які там служать офіцери. Це дуже протверезно діє на молоду неокрішпу психіку", — наголосив він.

Усвідомлення правди

Після армії військовослужбовець працював в ГРУ, де займався виконанням різних завдань "на благо Батьківщини". Проте вже у 2011 році він перестав в це вірити та почав працювати сам на себе. Після того як РФ захопила українські Крим та Донбас, Владислав зрозумів, що більше не може перебувати в цій державі. Тому разом із сім'єю переїхав до Польщі.

"У 2014 році Росія стала на шлях самоліквідації. Якщо ти нападаєш на іншу країну, ігноруючи всі норми та правила, то що заважає застосувати це до тієї ж Росії? Чому не може відокремитися Бурятія, Калмикія, Якутія? Ми можемо провести референдум", — наголосив він.

Участь в російсько-українській війні

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, то Аммосов почав шукати різні шляхи, аби потрапити до ЗСУ. Вже сьогодні він займається створенням першого "Сибірського батальйону". Поки бійці готуються, Владислав періодично їздить на фронт, він був у Запорізькій області та навіть встиг "сходити" до Бєлгорода. На питання, чи важко йому вбивати своїх, він відповів:

"Та ви що! Який може бути вибір! Я колись служив в армії, я вже був підготовлений стріляти у своїх, якщо що. Ця система заточена на те, що ти завжди маєш бути готовим знищувати своїх, відстрілювати зрадників, дезертирів, виставляти загони, людей строєм виводити, розстрілювати, самому особисто під час бою пристрілювати. У Росії не стоїть питання моральної дилеми стріляти по своїх. Ви не уявляєте, який рівень насильства у Росії", — пояснив Аммосов.

Що не так з Якутією

Владислав називає свою рідну землю "колонією", проте багато якутів цього не розуміють. Він так каже, адже в Якутії теж активно працює російська пропаганда. За його словами, громадяни РФ є не такі жорстокі, як "забиті".

"Їхнє життя зробили настільки безглуздим і нікчемним, що вони самі це прийняли. Адже якби вони жили добре, напевно, вони не хотіли б піти померти. А коли в тебе сіре життя, убоге існування, кредити, вічно незадоволене оточення, дружина, діти, то тобі піти здохнути на війні зручніше, ніж тягнути на собі весь цей тягар", — зауважив він.

Також він розповів, що мотивує його воювати проти РФ.

"Воюючи на боці України, я воюю проти Росії. І я хочу, щоби цієї країни не було. Адже дуже просто сидіти десь за кордоном, чекати, коли вона розвалиться. Але вона може розвалитися ще через 50-100 років, принісши ще більше страждань, поневірянь людям. А можна допомогти цій справі. Я вважаю, що перемога України визначить багато процесів у Росії", — наголосив Аммосов.

Нагадаємо, військові блогери РФ з тривожністю відреагували на активні сили українських військових на Херсонському напрямку. Це показує, що в Росії бояться того, що Україна може форсувати Дніпро.