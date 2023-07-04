РФ атакувала Дніпропетровщину: в регіоні чути потужні вибухи

РФ атакувала Дніпропетровщину. Фото ілюстративне: соцмережі

Вночі, 4 липня на Дніпропетровщині чути потужні вибухи. В Україні у більшості областей триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині.

Повітряна тривога в Україні вночі 4 липня

В Україні вночі, 4 липня, в Україні після першої ночі почала ширитись повітряна тривога. Є загроза балістичного озброєння.

Також повідомляється, що залишається загроза у низці областей:

Полтавська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Харківська.

01:30:

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав кінцеву мету України у війні, яку розв’язала Російська Федерація. Це звільнення окупованого ще 2014 року Криму.

Ми писали, що вніч проти 3 липня росіяни знову атакували Україну, для цього вони використали іранські ударні дрони Shahed-136/131. Українська ППО знищила 13 БпЛА.

Також ми писали, що відсутність регулярних обстрілів Києва останніми днями не варто розглядати, як відмову РФ від терору мирних українських міст. Росіяни продовжать атакувати українську столицю дронами та ракетами.