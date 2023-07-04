Бывший разведчик ГРУ рассказал, почему решил воевать против России

Якут Владислав Аммосов. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Якут Владислав Аммосов помогает Украине бороться с российскими оккупантами. Однако он не только гражданин России, но и бывший российский разведчик, работавший до 2011 года. Он был специалистом по тому, как "уничтожать страны".

О том, как он сражался за интересы РФ и почему перешел на сторону Украины, рассказывает "РБК-Украина".

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Работа в армии РФ

"Мы занимались этой научной работой, на какие отрасли экономики нужно повлиять, чтобы страна экономически не могла дальше воевать. Воюет же экономика. Украину мы не прорабатывали, у нас были США, Великобритания. Но, кстати, удар по подстанциям — это один из таких факторов", — объяснил Аммосов.

В армию мужчина пошел через патриотизм, ведь служение Родине тогда считалось не только "благородным делом", но и определенным "социальным лифтом, особенно для якутов, то есть "не славян".

Однако первое "отрезвление", как говорит Владислав, до него дошло во время Чеченских войн, в одной из них он участвовал.

"Я видел, как мы воюем, за что воюем, за что воюют чеченцы. Первая чеченская — это была война народа, и они выиграли эту войну. А во Второй чеченской Россия напала на независимую страну и уничтожила 30% населения. Тогда я видел эти карательные операции, отношение к солдатам. Я видел, какие там служат офицеры. Это очень отрезвляюще действует на молодую неокрепшую психику", — подчеркнул он.

Осознание правды

После армии военнослужащий работал в ГРУ, где занимался выполнением различных задач "во благо Родины". Однако уже в 2011 году он перестал верить в это и начал работать сам на себя. После того, как РФ захватила украинские Крым и Донбасс, Владислав понял, что больше не может находиться в этом государстве. Поэтому вместе с семьей переехал в Польшу.

"В 2014 году Россия стала на путь самоликвидации. Если ты нападаешь на другую страну, игнорируя все нормы и правила, то что мешает применить это к той же России? Почему не может отделиться Бурятия, Калмыкия, Якутия? Мы можем провести референдум", — подчеркнул он.

Участие в российско-украинской войне

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Аммосов начал искать разные пути, чтобы попасть в ВСУ. Уже сегодня он занимается созданием первого "Сибирского батальона". Пока бойцы готовятся, Владислав периодически ездит на фронт, был в Запорожской области и даже успел "сходить" на Белгород. На вопрос, тяжело ли ему убивать своих, он ответил:

"Да вы что! Какой может быть выбор! Я когда-то служил в армии, я уже был подготовлен стрелять в своих, если что. Эта система заточена на то, что ты всегда должен быть готов уничтожать своих, отстреливать предателей, дезертиров, выставлять отряды, людей строем выводить, расстреливать, самому лично во время боя пристреливать. В России не стоит вопроса моральной дилеммы стрелять по своим. Вы не представляете, какой уровень насилия в России", — объяснил Аммосов.

Что не так с Якутией

Владислав называет свою родную землю "колонией", однако многие якуты этого не понимают. Он так говорит, ведь в Якутии тоже активно работает российская пропаганда. По его словам, граждане РФ не так жестоки, как "забитые".

"Их жизнь сделали настолько бессмысленной и никудышной, что они сами это приняли. Ведь если бы они жили хорошо, наверное, они не хотели бы уйти умереть. А когда у тебя серая жизнь, убогое существование, кредиты, вечно недовольное окружение, жена, дети, то тебе пойти сдохнуть на войне удобнее, чем тянуть на себе все это бремя", — заметил он.

Также он рассказал, что мотивирует его воевать против РФ.

"Воюя на стороне Украины, я воюю против России. И я хочу, чтобы этой страны не было. Ведь очень просто сидеть где-то за границей, ждать, когда она развалится. Но она может развалиться еще через 50-100 лет, принеся еще больше страданий , скитаний людям. А можно помочь этому делу. Я считаю, что победа Украины определит много процессов в России", — подчеркнул Аммосов.

Напомним, военные блоггеры РФ с тревожностью отреагировали на активные силы украинских военных на Херсонском направлении. Это показывает, что в России боятся, что Украина может форсировать Днепр.