В ISW розповіли, чого бояться окупанти

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Військові блогери РФ з тривожністю відреагували на активні сили українських військових на Херсонському напрямку. Це показує, що в Росії бояться того, що Україна може форсувати Дніпро.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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За словами російських блогерів, командири російського угруповання "Дніпро" не зайнялися підготовкою окупантів щодо такої можливої загрози. Через це один блогер вирішив звернутися до очільників республік Татарстан, Дагестан й Приморського та Краснодарського країв і Астраханської області та попросив, аби вони перекинули на Херсонський напрямок човни, які вдалося відібрати у браконьєрів.

"Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відповів на звернення мілблогера 3 липня і зобов’язав Дагестан вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам", — зазначають у повідомленні.

Відновлення військового підрозділу

Також ще один із блогерів закликав відновити флотилію, тобто спеціальний військовий річковий підрозділ, який воював "у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні".

Крім того, кілька інших блогерів, серед них колишній російський офіцер Ігор Гіркін, зазначали, що армії РФ на Херсонщині необхідні невеликі човни й обладнання, аби стримати ЗСУ якомога далі від дельти Дніпра.

"Загальна тривожна реакція мілблогерів на нещодавню активність українців через річку Дніпро свідчить про те, що багато російських мілблогерів побоюються можливості України перетнути річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" недостатньо підготувало свої війська до такої потенційної можливості", — пояснюють в Інституті.

Нагадаємо, у понеділок, 3 липня, російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.