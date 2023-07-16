ЗСУ змінили стратегію контрнаступу: в ISW назвали причину

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують успішно контрнаступати на усіх ділянках фронту. До того ж, ЗСУ, ймовірно, змінили стратегію ведення бойових дій, для того щоб мінімізувати втрати серед українських захисників.

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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ЗСУ змінили стратегію контрнаступу

За словами неназваних офіційних осіб США та Європи, нібито за перші два тижні контрнаступу війська РФ знищили до 20% озброєння, наданого Україні країнами Заходу. Але цей "рівень збитків" знизився до 10% протягом наступних тижнів через зміну української військової стратегії.

Повідомляється, що наразі ЗСУ зосереджуються на тому, щоб виснажити противника за "допомогою артилерії та ракет великої дальності замість широкомасштабних нападів".

"Українські військові змінили тактику, щоб зосередитися на виснаженні російських сил за допомогою артилерії та ракет великої дальності замість широкомасштабних нападів, що узгоджується із заявою головнокомандувача України генерала Валерія Залужного 14 липня про те, що українське непряме посилення вогню може як збити російські сили, так і мінімізувати втрати українців", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Відомо, що впродовж 15 червня ЗСУ провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках фронту і досягли "обмежених успіхів". Зокрема, біля Андріївки, що за 10 км на південь від Бахмута, і перетнули річку Сіверський Донець у цьому районі.

Окрім цього, Сили оборони здійснили обмежене просування в районі адмінкордону на заході Донецької та східної частини Запорізької областей. А саме на південний захід від Великої Новосілки та на заході Запоріжжя — на північний схід від Роботиного.

В той час російські блогери кажуть, що російські війська перекидають свої сили в Бахмут.

"Російський мілблогер стверджував, що російські сили "постійно" перекидають підкріплення в район Бахмута і нещодавно перекинули невизначений підрозділ БАРС (російського бойового резерву) з району Кремінної в район Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), вказуючи на те, що українські контрнаступальні операції продовжуються. здатні спровокувати перекидання російських військ у район Бахмута", — кажуть в ISW.

Нагадаємо, 15 липня у Генштабі розповіли про удари ЗСУ та знищені ворожі безпілотники.

Додамо, на Запорізькому напрямку на захід від села Чистопілля ЗСУ завдали удару по російському БМ-21 "Град". Окупанти продовжують втрачати свою військову техніку.