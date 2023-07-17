"Колыбельная" для оккупантов: Сырский анонсировал адскую ночь

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: bilopillia.city

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пожелал украинцам спокойной ночи и пообещал российским оккупантам адскую ночь. По его словам, "колыбельная" для них "уже готовится".

Об этом он написал в Telegram.

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Так, Сырский пожелал украинцам спокойной ночи и анонсировал "колыбельную" для российских военных.

"А для оккупантов "колыбельная" уже готовится", — написал командующий.

Источник: t.me/osirskiy

Напомним, что на восточном фронте ситуация несколько обострилась. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины продолжают успешно контрнаступать на всех участках фронта. К тому же ВСУ, вероятно, изменили стратегию ведения боевых действий для того, чтобы минимизировать потери среди украинских защитников.