За яким критерієм на противагу РФ беруть в армію України — відповідь командира ЗСУ

Український військовослужбовець Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Командир одного з підрозділів Збройних сил України, який воює в Донецькій області, заявив, що на відміну від російських окупантів, в українську армію набирають не гарматне м'ясо, а високопрофесійних людей. Йдеться про навички орієнтування на місцевості, стрільби з кількох видів зброї і не тільки.

Про це військовий розповів в інтерв'ю виданню Le Figaro, оприлюднене у вівторок, 4 червня.

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"Ми набираємо високопрофесійних людей, які вміють орієнтуватися на місцевості вдень і вночі, користуються кількома видами зброї і навіть можуть взяти на себе командування підрозділом", — зазначив український боєць.

На думку командира, зараз час перетворити Україну на військовий табір, беручи приклад зі Спарти, Пруссії та козацької Гетьманщини.

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, що базова загальновійськова підготовка мобілізованих в Україні триває 30 днів. Водночас депутат Сергій Євтушок закликав тих, хто наважився мобілізуватись, звертатися безпосередньо до рекрутингових центрів. За його словами, дуже важлива якісна підготовка та вибір військової професії перед відправкою на фронт.

Натомість українські бійці не припиняють дивувати своєю майстерністю та успіхами на полі бою. Так, нещодавно бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського знищили чимало російської бронетехніки.

Додамо, що в Міноборони відзвітували про рекордну кількість ліквідованих російських артилерійських систем від початку повномасштабної війни. Таким чином за травень ЗСУ знищили 1 160 установок окупантів.