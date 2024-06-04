По какому критерию в противовес РФ берут в армию Украины — ответ командира ВСУ

Украинский военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины, который воюет в Донецкой области заявил, что в отличие от российских оккупантов, в украинскую армию набирают не пушечное мясо, а высокопрофессиональных людей. Речь идет о навыках ориентировки на местности, стрельбе из нескольких видов оружия и не только.

Об этом военный рассказал в интервью изданию Le Figaro, обнародованном во вторник, 4 июня.

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"Мы набираем высокопрофессиональных людей, которые умеют ориентироваться на местности день и ночь, пользуются несколькими видами оружия и даже могут взять на себя командование подразделением", — отметил украинский боец.

По мнению командира, сейчас пора превратить Украину в военный лагерь, беря пример из Спарты, Пруссии и казацкой Гетманщины.

Напомним, в Минобороны объяснили, что базовая общевойсковая подготовка мобилизованных в Украине длится 30 дней. В то же время депутат Сергей Евтушок призвал тех, кто отважился мобилизоваться, обращаться непосредственно в рекрутинговые центры. По его словам, очень важна качественная подготовка и выбор военной профессии перед отправкой на фронт.

Однако украинские бойцы не перестают удивлять своим мастерством и успехами на поле боя. Так, недавно бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского уничтожили немало российской бронетехники.

Добавим, что в Минобороны отчиталось о рекордном количестве ликвидированных российских артиллерийских систем с начала полномасштабной войны. Таким образом, за май ВСУ уничтожили 1 160 установок оккупантов.