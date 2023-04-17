Командир підрозділу аеророзвідки пояснив, чи можна зараз вибити росіян з Бахмута

Російські окупанти у Бахмуті. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують штурмувати Бахмут, використовуючи артилерію і авіацію. Тож вибити окупантів із захопленої частини міста зараз немає можливості.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив український військовослужбовець, командир підрозділу аеророзвідки з позивним "Француз", який воює на Бахмутському напрямку.

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За словами командира розвідувального підрозділу, зараз звільнити східну частину Бахмута від російських найманців, які туди зайшли, неможливо.

"Вибити "Вагнер" з Бахмуту — станом на зараз, мені здається, це нереально, тому що це будуть дуже великі втрати в особовому складі, в нашому, звичайно ж", — наголосив український військовий.

Пригожин бреше

Також "Француз" викрив брехню власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про необхідність завершення бойових дій в Україні.

Український військовий заявив, що найманці "Вагнера" продовжують штурм Бахмута — причому використовують величезну кількість бійців, техніки, а також артилерію та авіацію.

Нагадаємо, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.

Про це Пригожин написав у листі, який опублікувала його пресслужба.