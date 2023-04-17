Командир подразделения аэроразведки объяснил, можно ли сейчас выбить россиян из Бахмута
Россияне продолжают штурмовать Бахмут, используя артиллерию и авиацию. Поэтому выбить окупантов из захваченной части города сейчас нет возможности.
Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил украинский военнослужащий, командир подразделения аэроразведки с позывным "Француз", воюющий на Бахмутском направлении.
Выбить россиян из Бахмута
По словам командира разведывательного подразделения, сейчас освободить восточную часть Бахмута от зашедших туда российских наемников невозможно.
"Выбить "Вагнер" из Бахмута — по состоянию на данный момент, мне кажется, это нереально, потому что это будут очень большие потери в личном составе, в нашем, конечно же", — подчеркнул украинский военный.
Пригожин лжет
Также "Француз" разоблачил ложь владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о необходимости завершения боевых действий в Украине.
Украинский военный заявил, что наемники "Вагнера" продолжают штурм Бахмута, причем используют огромное количество бойцов, техники, а также артиллерию и авиацию.
Напомним, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.
Об этом Пригожин написал в письме, которое опубликовала его прессслужба.