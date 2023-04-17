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Командир подразделения аэроразведки объяснил, можно ли сейчас выбить россиян из Бахмута

17 апреля 2023 14:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Командир подразделения аэроразведки объяснил, можно ли сейчас выбить россиян из Бахмута
Российские оккупанты в Бахмуте. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне продолжают штурмовать Бахмут, используя артиллерию и авиацию. Поэтому выбить окупантов из захваченной части города сейчас нет возможности.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил украинский военнослужащий, командир подразделения аэроразведки с позывным "Француз", воюющий на Бахмутском направлении.

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Выбить россиян из Бахмута

По словам командира разведывательного подразделения, сейчас освободить восточную часть Бахмута от зашедших туда российских наемников невозможно.

"Выбить "Вагнер" из Бахмута — по состоянию на данный момент, мне кажется, это нереально, потому что это будут очень большие потери в личном составе, в нашем, конечно же", — подчеркнул украинский военный.

Пригожин лжет

Также "Француз" разоблачил ложь владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о необходимости завершения боевых действий в Украине.

Украинский военный заявил, что наемники "Вагнера" продолжают штурм Бахмута, причем используют огромное количество бойцов, техники, а также артиллерию и авиацию.

Напомним, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.

Об этом Пригожин написал в письме, которое опубликовала его прессслужба.

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