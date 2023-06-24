Командир РДК закликав приєднуватися до воєнного перевороту в РФ

Командир РДК Денис Нікітін. Фото: Укрінформ

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін прокоментував останні події, які відбуваються в РФ. За його словами, "Новий Смутний час настав".

Відповідне відео опублікували у телеграмі РДК.

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"Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою у свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст — усі бачили відео вибухів у Воронежі та Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної родини бійцями Росгвардії. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах й представники російської "еліти", — наголосив він.

За його словами, фронт починає руйнуватися, солдати російської армії залишають свої позиції. Біля Бахмута та на Запоріжжі воїни ЗСУ просуваються без опору російських військ.

"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини! Вся координація йтиме через наші офіційні канали зв'язку. Слава Русі!" — додав Нікітін.

Готівка Пригожина

У Санкт-Петербурзі біля офісу Євгена Пригожина виявили вантажівку з готівкою. В сумі у коробках, схованих у автомобіль, нарахували 4 мільярди російських рублів.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін планує ліквідувати Євгенія Пригожина та пообіцяти амністію бойовикам "Вагнера". Російський диктатор поставив силовикам завдання знищити очільника збройного формування.