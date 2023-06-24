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Командир РДК призвал присоединяться к военному перевороту в РФ

24 июня 2023 16:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Командир РДК призвал присоединяться к военному перевороту в РФ
Командир РДК Денис Никитин. Фото: Укринформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин прокомментировал происходящие в РФ последние события. По его словам, "Новое Смутное время пришло".

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмме РДК.

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"Кровавый тиран вцепился мертвой хваткой в свой трон и готов убивать население уже российских городов — все видели видео взрывов в Воронеже и Ростове-на-Дону, кадры расстрела обычной семьи бойцами Росгвардии. Сам Путин, по моей информации, уже эвакуирован на Валдай. За ним покидают Москву на своих бизнес-джетах и представители российской "элиты", — подчеркнул он.

По его словам, фронт начинает разрушаться, солдаты русской армии покидают свои позиции. Возле Бахмута и в Запорожье воины ВСУ продвигаются без сопротивления российских войск.

"Я призываю всех сторонников РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины! Вся координация будет идти через наши официальные каналы связи. Слава Руси!" — добавил Никитин.

Наличные Пригожина

В Санкт-Петербурге возле офиса Евгения Пригожина обнаружили грузовик с наличными. В сумме в коробках, спрятанных в автомобиль, насчитали 4 миллиарда российских рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин планирует ликвидировать Евгения Пригожина и пообещать амнистию боевикам "Вагнера". Российский диктатор поставил силовикам задачу уничтожить главу вооруженного формирования.

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