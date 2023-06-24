"Повстаньте проти Путіна": Легіон "Свобода России" звернувся до армії РФ

Російські добровольці із легіону "Свобода России" . Фото: Telegram-канал легіону

Легіон російських добровольців "Свобода России" заявив, що путінський режим не готовий до громадянської війни. А армія РФ має повернути свою зброю проти Кремля.

Про це йдеться у заяві легіону російських добровольців "Свобода России" на офіційному Telegram-каналі.

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Кремль не готовий до громадянської війни

Російські добровольці заявили, що бунт Пригожина є свідченням того, що російська влада зовсім не готова до внутрішньої бійні та громадянської війни.

Російська армія, заявили у легіоні, може лише убивати та ґвалтувати мирних жителів України, але не може захистити своїх громадян від озброєних найманців.

"Ваша витівка з мобілізацією закінчених вийшла вам боком. Силовий переворот, спровокований путінською війною, розпочався", — йдеться у заяві легіону "Свобода России".

Звернення до російських військових

Добровольці звернулися до своїх співвітчизників, які служать в російській армії.

"Поверніть свою зброю на вежі Кремля, не дайте усобицям втопити Росію в крові. Настав час припинити безглузде і жорстоке вбивство українців, загибель на фронті тисяч росіян і повернутися додому: туди, де ви зараз потрібні", — наголосили у легіоні.

Звернення легіону "Свобода России"

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Додамо, що раніше бунт Євгена Пригожина прокоментував командир іншого антипутінського формування, "Русского добровольческого корпуса".