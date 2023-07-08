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Командиры "Азова" возвращаются из Турции в Украину

8 июля 2023 16:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Командиры "Азова" возвращаются из Турции в Украину
Встреча власти и командиров "Азова". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 8 июля, находившиеся в российском плену украинские командиры "Азова" возвращаются в Украину из Турции. Воины возвращаются домой вместе с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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Возвращение командиров "Азова"

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" — говорится в сообщении Зеленского.

Кто вернулся домой

Среди возвращающихся из Турции в Украину:

  • Денис Прокопенко "Редис" — командир "Азова";
  • Святослав Паламарь "Калина" — заместитель командира "Азова";
  • Сергей Волынский "Волина" — и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;
  • Олег Хоменко — майор Национальной гвардии Украины;
  • Денис Шлега — полковник Национальной гвардии Украины.
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Защитники, вернувшиеся из Турции, и руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

История "Азовстали"

После 24 февраля 2022 года было принято решение открыть проходные комбината, чтобы обеспечить свободный доступ гражданских людей к бомбоубежищам.

В ходе боев за Мариуполь 19 апреля 2022 года российские войска начали штурмовать предприятие. Украинские войска заняли круговую оборону комбината. Металлургический комбинат был практически полностью разрушен российскими авианалетами во время боев.

4 мая российские войска прорвались на территорию комбината. С 1 по 7 мая Украина и Россия при поддержке ООН договорились об эвакуации гражданских, скрывавшихся в бомбоубежищах "Азовстали". На процедуру экстракции военных-защитников "Азовстали" оккупанты не согласились.

Группа Kalush Orchestra, представлявшая Украину на "Евровидении-2022", после выступления обратилась со сцены с призывом спасти защитников Мариуполя из "Азовстали". Это способствовало резкому повышению интереса к "Азовстали" по всему миру и, возможно, сыграло значительную роль.

Ночью с 16 на 17 мая часть защитников "Азовстали" была эвакуирована на оккупированные РФ территории по гуманитарному коридору для последующей доставки на подконтрольную украинским властям территорию.

Командование полка "Азов" осталось на территории комбината. 20 мая 2022 года командование защитников "Азовстали" покинуло комбинат, длительное время Россия удерживала их в своем плену. Однако 108 защитников из "Азовстали" Украина вернула из российского плена 21 сентября 2022 в обмен на Виктора Медведчука.

Напомним, 22 сентября прошлого года 215 украинских военных освободили из российского плена. Из них 108 — бойцы "Азова". Согласно договоренностям, пять украинских командиров находились в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

Также мы писали, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участвовавшего в боевых действиях в Украине генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российского военного командира будут судить заочно.

А совсем недавно, 2 июля, в семье заместителя командира "Азова" Святослава Паламара с позывным "Калина" родилась дочь. Девочку назвали Квитослава.

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