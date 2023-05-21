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Дружина командира "Азова" розповіла, як військові живуть у Туреччині

21 травня 2023 13:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дружина командира "Азова" розповіла, як військові живуть у Туреччині
Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" та дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина Прокопенко розповіла, що наразі бійці живуть у безпечному місці в Туреччині. За її словами, вони перебувають на закритому режимному об'єкті.

Про це Катерина Прокопенко розповіла в інтерв'ю "Укрінформу".

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Командири "Азову" перебувають у безпечному місці, тому землетруси у лютому їх не торкнулися. Вони також мають доступ до інформації про ситуацію в Україні.

"Вони перебувають у безпечному місці, тому, на щастя, землетруси їх не торкнулися. Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, "твій чоловік — на курорті". Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі", — розповіла Прокопенко.

За її словами, командири полку не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі. У військових є певний режим, регламентовані дзвінки та розклад, але з доступом до інформації.

"Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися би невідворотні процеси з їхнім станом", — наголосила Катерина.

Вона також розповіла, що командири відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні. Військові хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом полку, які не мають можливості бачити свою сім'ю.

Нагадаємо, 22 вересня минулого року 215 українських військових звільнили з російського полону. З них 108 — бійці "Азову".

Також ми писали, прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта Збройних сил РФ, який брав участь у бойових діях в Україні. Зокрема, за даними слідства, він керував штурмом заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Російського військового командира судитимуть заочно. 

Додамо, "Азовсталь" у Маріуполі називали містом у місті. Площа комбінату — 11 тисяч квадратних кілометрів, це п'ята частина Маріуполя. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на заводі працювали близько 11 тисяч людей.

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