Командири РФ користуються картами, які не відповідають реальності, — ISW

Російські окупанти. Фото: Associated Press

Генштаб РФ використовує карти поля бою, які відрізняються від тактичної реальності. Таку інформацію поширюють російські мілблогери.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Для чого вони використовують такі карти

За словами одного із російських мілблогерів, окупанти на фронті мають доступ до "справжньої" і що командири РФ дають накази російським військам здійснювати постійні атаки, аби досягти успіху, який би був подібний до "реальної" мапи, яка є в Генерального штабу Росії.

"Один з міл-блогерів стверджував, що раніше були окремі випадки російських штурмових операцій на рівні батальйонів і полків, спрямованих на досягнення відповідності неточним картам лінії фронту, але він вперше чує про ширший оперативний імператив щодо досягнення успіхів, які б відповідали карті Генерального штабу", — йдеться у повідомленні.

Несправжні успіхи армії РФ

Він зазначив, що командири РФ зацікавлені в тому, аби досягати тактичних успіхів, які зображені на картах Генерального штабу, адже він якомога частіше вимагає позитивних звітів від командирів, які перебувають на фронті.

Своєю чергою російські мілблогери постійно критикують командирів РФ по всіх аспектах командування за те, що вони надають неправдиві і надто позитивні звіти для своїх начальників.

Також вони визначають Генеральний штаб Російської Федерації таким, який сприяє оприлюднення "цієї широко розповсюдженої інституційної недоброчесності".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін уникатиме обговорення війни в Україні у своїй президентській кампанії 2024 року, оскільки це може збільшити подальші інформаційні витрати Москви. Він зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.