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Командиры РФ пользуются картами, которые не соответствуют реальности, — ISW

9 ноября 2023 08:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Командиры РФ пользуются картами, которые не соответствуют реальности, — ISW
Российские оккупанты. Фото: Associated Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Генштаб РФ использует карты поля боя, отличающиеся от тактической реальности. Такую информацию распространяют российские милблогеры.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Для чего они используют такие карты

По словам одного из российских милблогеров, оккупанты на фронте имеют доступ к "настоящей" и что командиры РФ дают приказы российским войскам совершать постоянные атаки, чтобы добиться успеха, который бы был похож на "реальную" карту, которая есть у Генерального штаба России.

"Один из мил-блоггеров утверждал, что раньше были частные случаи российских штурмовых операций на уровне батальонов и полков, направленных на достижение соответствия неточным картам линии фронта, но он впервые слышит о более широком оперативном императиве по достижению успехов, отвечающих карте Генерального штаба", — говорится в сообщении.

Ненастоящие успехи армии РФ

Он отметил, что командиры РФ заинтересованы в том, чтобы добиваться тактических успехов, изображенных на картах Генерального штаба, ведь он как можно чаще требует положительных отчетов от находящихся на фронте командиров.

В свою очередь российские милблогеры постоянно критикуют командиров РФ по всем аспектам командования за то, что они предоставляют ложные и слишком позитивные отчеты для своих начальников.

Также они определяют Генеральный штаб Российской Федерации таким, который способствует обнародованию "этой широко распространенной институциональной недобропорядочности".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин будет избегать обсуждения войны в Украине в своей президентской кампании 2024 года на войне в Украине, поскольку это может увеличить дальнейшие информационные расходы Москвы. Он сосредоточится скорее всего на "стабильности" России и критике Запада.

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