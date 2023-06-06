Командувач Об'єднаних сил Наєв розповів, скільки солдат РФ перебуває у Білорусі

Командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв. Фото: “Голос України”

Зараз в Білорусі залишилося лише близько 500 російських військовослужбовців. Усіх інших відправили до України, де у окупаційному контингенті серйозні кадрові проблеми.

Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у коментарі виданню "Укрінформ".

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Станом на цей момент, за словами Сергія Наєва, російське угруповання на території Білорусі складається усього з 500 військовослужбовців.

Втім, у найближчий час очікується прибуття нових підрозділів.

"Ворог втрачає живу силу, йому необхідно поновлювати свій бойовий склад, і через це він переміщує особовий склад, окремі зразки техніки і готує на білоруських полігонах майбутні військові частини ЗС РФ", — наголосив командувач Об’єднаних сил.

Куди ділися попередні росіяни

Така невелика кількість росіян в Білорусі пояснюється тим, що більшість довелося оперативно перекидати на територію України.

"Ворог був [...] вимушений перемістити всі військові частини російського угруповання військ з території Білорусі на схід нашої держави, тому що в нього не вистачало сил", — пояснив генерал-лейтенант Наєв.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в кінці тижня Росія перекинула в Білорусь два ешелони з технікою та військовими.