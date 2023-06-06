Командувач Об'єднаних сил Наєв розповів, скільки солдат РФ перебуває у Білорусі
Зараз в Білорусі залишилося лише близько 500 російських військовослужбовців. Усіх інших відправили до України, де у окупаційному контингенті серйозні кадрові проблеми.
Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у коментарі виданню "Укрінформ".
Менше тисячі, але очікується поповнення
Станом на цей момент, за словами Сергія Наєва, російське угруповання на території Білорусі складається усього з 500 військовослужбовців.
Втім, у найближчий час очікується прибуття нових підрозділів.
"Ворог втрачає живу силу, йому необхідно поновлювати свій бойовий склад, і через це він переміщує особовий склад, окремі зразки техніки і готує на білоруських полігонах майбутні військові частини ЗС РФ", — наголосив командувач Об’єднаних сил.
Куди ділися попередні росіяни
Така невелика кількість росіян в Білорусі пояснюється тим, що більшість довелося оперативно перекидати на територію України.
"Ворог був [...] вимушений перемістити всі військові частини російського угруповання військ з території Білорусі на схід нашої держави, тому що в нього не вистачало сил", — пояснив генерал-лейтенант Наєв.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в кінці тижня Росія перекинула в Білорусь два ешелони з технікою та військовими.