Командующий Объединенными силами Наев рассказал, сколько солдат РФ находится в Беларуси
Сейчас в Беларуси осталось всего около 500 российских военнослужащих. Все остальные отправлены в Украину, где в оккупационном контингенте серьезные кадровые проблемы.
Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в комментарии изданию "Укринформ".
Меньше тысячи, но ожидается пополнение
По настоящему моменту, по словам Сергея Наева, российская группировка на территории Беларуси состоит всего из 500 военнослужащих.
Впрочем, в ближайшее время ожидается прибытие новых подразделений.
"Враг теряет живую силу, ему необходимо возобновлять свой боевой состав, и поэтому он перемещает личный состав, отдельные образцы техники и готовит на белорусских полигонах будущие воинские части ВС РФ", — подчеркнул командующий Объединенных сил.
Куда девались предыдущие россияне
Такое небольшое количество россиян в Беларуси объясняется тем, что большинство пришлось оперативно перебрасывать на территорию Украины.
"Враг был [...] вынужден переместить все воинские части российской группировки войск с территории Беларуси на восток нашего государства, потому что у него не хватало сил", — объяснил генерал-лейтенант Наев.
Напомним, СМИ сообщали, что в конце недели Россия перебросила в Беларусь два эшелона с техникой и военными.