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Командующий Объединенными силами Наев рассказал, сколько солдат РФ находится в Беларуси

6 июня 2023 14:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Командующий Объединенными силами Наев рассказал, сколько солдат РФ находится в Беларуси
Командующий ОС ВСУ Сергей Наев. Фото: "Голос Украины"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сейчас в Беларуси осталось всего около 500 российских военнослужащих. Все остальные отправлены в Украину, где в оккупационном контингенте серьезные кадровые проблемы.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в комментарии изданию "Укринформ".

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По настоящему моменту, по словам Сергея Наева, российская группировка на территории Беларуси состоит всего из 500 военнослужащих.

Впрочем, в ближайшее время ожидается прибытие новых подразделений.

"Враг теряет живую силу, ему необходимо возобновлять свой боевой состав, и поэтому он перемещает личный состав, отдельные образцы техники и готовит на белорусских полигонах будущие воинские части ВС РФ", — подчеркнул командующий Объединенных сил.

Куда девались предыдущие россияне

Такое небольшое количество россиян в Беларуси объясняется тем, что большинство пришлось оперативно перебрасывать на территорию Украины.

"Враг был [...] вынужден переместить все воинские части российской группировки войск с территории Беларуси на восток нашего государства, потому что у него не хватало сил", — объяснил генерал-лейтенант Наев.

Напомним, СМИ сообщали, что в конце недели Россия перебросила в Беларусь два эшелона с техникой и военными.

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