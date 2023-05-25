Командувач Об'єднаних сил показав, як воїни ЗСУ збивали дрони цієї ночі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Facebook-сторінка Командування ОС ЗСУ

Російські безпілотні літальні апарати під час атаки в ніч на 25 травня збивали не тільки Протиповітряні сили ЗСУ, а й інші підрозділи Сил оборони. Командувач ОС Сергій Наєв відзначив роботу одного із таких підрозділів.

Про це повідомила пресслужба Командування Збройних сил України.

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Нічній атаці безпілотників армії РФ протистояли не тільки підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація Протиповітряних сил ЗС України

До протидії дроновій атаці були залучені також і мобільні вогневі групи ППО інших складових Сил оборони України.

Подяка від командувача

Сергій Наєв опублікував відео із одного з підрозділів, який збивав російські безпілотники.

"Наразі заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні потужною установкою "Гепард" та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні", — наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що цієї ночі, з 24 на 25 травня, Україна пережила чергову масовану атаку російських безпілотників.

Щонайменше в районі Києва та Київської області усі повітряні цілі були збиті українською протиповітряною обороною.

Також було чутно вибухи у Львівській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, це також була робота ППО.

Один безпілотник збили навіть над Чернівецькою областю.

Усього, зазначив Президент України Володимир Зеленський, було збито 36 безпілотників — рівно стільки, скільки і запустили окупанти.