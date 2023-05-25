Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Командувач Об'єднаних сил показав, як воїни ЗСУ збивали дрони цієї ночі arrow

Командувач Об'єднаних сил показав, як воїни ЗСУ збивали дрони цієї ночі

25 травня 2023 11:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Командувач Об'єднаних сил показав, як воїни ЗСУ збивали дрони цієї ночі
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Facebook-сторінка Командування ОС ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські безпілотні літальні апарати під час атаки в ніч на 25 травня збивали не тільки Протиповітряні сили ЗСУ, а й інші підрозділи Сил оборони. Командувач ОС Сергій Наєв відзначив роботу одного із таких підрозділів.

Про це повідомила пресслужба Командування Збройних сил України.

Читайте також:

Хто збивав російські дрони

Нічній атаці безпілотників армії РФ протистояли не тільки підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація Протиповітряних сил ЗС України

До протидії дроновій атаці були залучені також і мобільні вогневі групи ППО інших складових Сил оборони України.

Подяка від командувача

Сергій Наєв опублікував відео із одного з підрозділів, який збивав російські безпілотники.

"Наразі заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні потужною установкою "Гепард" та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні", — наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що цієї ночі, з 24 на 25 травня, Україна пережила чергову масовану атаку російських безпілотників.

Щонайменше в районі Києва та Київської області усі повітряні цілі були збиті українською протиповітряною обороною.

Також було чутно вибухи у Львівській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, це також була робота ППО.

Один безпілотник збили навіть над Чернівецькою областю.

Усього, зазначив Президент України Володимир Зеленський, було збито 36 безпілотників — рівно стільки, скільки і запустили окупанти.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB