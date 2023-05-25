Командувач Об'єднаних сил показав, як воїни ЗСУ збивали дрони цієї ночі
Російські безпілотні літальні апарати під час атаки в ніч на 25 травня збивали не тільки Протиповітряні сили ЗСУ, а й інші підрозділи Сил оборони. Командувач ОС Сергій Наєв відзначив роботу одного із таких підрозділів.
Про це повідомила пресслужба Командування Збройних сил України.
Хто збивав російські дрони
Нічній атаці безпілотників армії РФ протистояли не тільки підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація Протиповітряних сил ЗС України
До протидії дроновій атаці були залучені також і мобільні вогневі групи ППО інших складових Сил оборони України.
Подяка від командувача
Сергій Наєв опублікував відео із одного з підрозділів, який збивав російські безпілотники.
"Наразі заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні потужною установкою "Гепард" та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні", — наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що цієї ночі, з 24 на 25 травня, Україна пережила чергову масовану атаку російських безпілотників.
Щонайменше в районі Києва та Київської області усі повітряні цілі були збиті українською протиповітряною обороною.
Також було чутно вибухи у Львівській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, це також була робота ППО.
Один безпілотник збили навіть над Чернівецькою областю.
Усього, зазначив Президент України Володимир Зеленський, було збито 36 безпілотників — рівно стільки, скільки і запустили окупанти.