Командующий Объединенными силами показал, как воины ВСУ сбивали дроны этой ночью

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Facebook-страница Командования ОС ВСУ

Российские беспилотные летательные аппараты во время атаки в ночь на 25 мая сбивали не только противовоздушные силы ВСУ, но и другие подразделения сил обороны. Командующий ОС Сергей Наев отметил работу одного из таких подразделений.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Вооруженных сил Украины.

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Ночной атаке беспилотников армии РФ противостояли не только подразделения зенитных ракетных войск и истребительная авиация противовоздушных сил ВС Украины

К противодействию дроновой атаке были привлечены также мобильные огневые группы ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

Благодарность от командующего

Сергей Наев опубликовал видео из одного из подразделений, которое сбивало российские беспилотники.

"В настоящее время заехал поблагодарить наших ребят, которые вооружены мощной установкой "Гепард" и выполняют задачи по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне", — подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.

По меньшей мере в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Также были слышны взрывы во Львовской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, это была также работа ПВО.

Один беспилотник сбили даже над Черновицкой областью.

Всего, отметил Президент Украины Владимир Зеленский, было сбито 36 беспилотников — ровно столько, сколько и запустили оккупанты.