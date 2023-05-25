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Зеленський прокоментував блискучу роботу ППО під час нової атаки дронів

25 травня 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський прокоментував блискучу роботу ППО під час нової атаки дронів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч з 24 на 25 травня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку по території України з використанням великої кількості безпілотників. Усі 36 дронів, запущених окупантами, були знищені вітчизняною протиповітряною обороною.

Про це Президент України повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.

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Масована атака

Володимир Зеленський прокоментував нову російську дронову атаку на Україну.

"Непроста ніч", — наголосив Президент, поінформувавши, що російські окупанти використали для свіжої нічної атаки 36 безпілотників-камікадзе типу Shahed.

Блискуча робота ППО

Разом з тим, глава держави наголосив, що жоден із російських дронів так і не зумів долетіти до цілі.

"Дякую нашим силам ППО за стовідсотковий результат", — відреагував на успішну роботу протиповітряної оборони Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що цієї ночі, з 24 на 25 травня, Україна пережила чергову масовану атаку російських безпілотників.

Щонайменше в районі Києва та Київської області усі повітряні цілі були збиті українською протиповітряною обороною.

Також було чутно вибухи у Львівській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, це також була робота ППО.

Один безпілотник збили навіть над Чернівецькою областю.

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