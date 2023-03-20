Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв розповів, чи готова рф до нового наступу arrow

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв розповів, чи готова рф до нового наступу

20 березня 2023 13:38
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Загарбники зосередили усі свої сили на сході України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У ЗСУ вважають, що найближчим часом росія не зможе розпочати нові наступальні операції. На деяких напрямках, вона це імітує, але їй недостатньо сил та озброєння.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Читайте також:

Деталі

Сергій Наєв переконаний, що у росії недостатньо сил і засобів для наступу на інших операційних напрямках, окрім Луганщини та Донеччини. Однак, окупанти намагаються імітувати наступальні дії, наприклад, на Запорізькому напрямку.

Також Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії на північному напрямку. Окрім того, Україна значно наростила систему мінно-вибухових та невибухових загороджень, як на державному кордоні, так і в глибині оборони.

За його словами, наступу з Білорусі не прогнозується. Хоч ворог і розмістив на території РБ чотири тисячі військових, але всі вони використовують полігони виключно для навчань. А вже потім вони повертаються до рф для подальшого перекидання на український фронт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповідав, чи буде успішним контрнаступ ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:31 Рибалки Одещини почали вилов дунайського оселедця

15:29 Данілов назвав умову успішної реалізації "мирного плану" Китаю

Новина з фото

15:21 Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом: враження фронтмена "Воплі Відоплясова"

15:19 Дружина Усика розповіла, що окупанти зробили з їхнім будинком

15:16 РФ знову погрожує зупинити "зернову угоду" та висуває умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

15:02 Найщасливіші країни світу на 2023 рік: перелік

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Новина з фото

14:57 Зірки серіалу "Усі жінки відьми" об'єдналися на світському заході: хто з акторок не прийшов

14:54 На Миколаївщині в полі підірвався трактор

14:40 Передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Новина з відео

13:36 Фільм української режисерки покажуть на кінофестивалі з прав людини у Гаазі

Новина з відео

13:33 путіну в Маріуполь привезли його звичну масовку, а місцеві жителі кричали про показуху

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео

Новина з відео

11:02 Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:00 День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

10:06 У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: результати надскладної операції

Новина з відео

08:21 ​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Новина з відео

06:30 Неділя в УПЛ: перемоги Шахтаря, Чорноморця та Миная

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Актуальне по темі

None 20 Березень 15:30

Рибалки Одещини почали вилов дунайського оселедця

None 20 Березень 15:29

Данілов назвав умову успішної реалізації "мирного плану" Китаю

None 20 Березень 15:20

Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом: враження фронтмена "Воплі Відоплясова"

None 20 Березень 15:19

Дружина Усика розповіла, що окупанти зробили з їхнім будинком

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB