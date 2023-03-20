Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв розповів, чи готова рф до нового наступу

Загарбники зосередили усі свої сили на сході України

У ЗСУ вважають, що найближчим часом росія не зможе розпочати нові наступальні операції. На деяких напрямках, вона це імітує, але їй недостатньо сил та озброєння.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Сергій Наєв переконаний, що у росії недостатньо сил і засобів для наступу на інших операційних напрямках, окрім Луганщини та Донеччини. Однак, окупанти намагаються імітувати наступальні дії, наприклад, на Запорізькому напрямку.

Також Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії на північному напрямку. Окрім того, Україна значно наростила систему мінно-вибухових та невибухових загороджень, як на державному кордоні, так і в глибині оборони.

За його словами, наступу з Білорусі не прогнозується. Хоч ворог і розмістив на території РБ чотири тисячі військових, але всі вони використовують полігони виключно для навчань. А вже потім вони повертаються до рф для подальшого перекидання на український фронт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповідав, чи буде успішним контрнаступ ЗСУ.