Військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси ЗСУ щодо контрнаступу

Українські військові посилено готуються до наступу

Збройні сили України щодня готуються до контрнаступу. Як результат, українські військові мають дуже великі шанси на те, що відвоюють власні території в ході операції.

Про це на своєму YouTube розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За словами експерта, в контратаку піде добре навчене військо, яке "обстріляне й обкатане", і тому у ЗСУ є дуже великі шанси на успіх. Олег Жданов розповів, що у контрнаступальне угруповання потрапили не тільки мобілізовані солдати, а й військовослужбовці з бойовим досвідом, які "пройшли війну".

"Вони могли бути призначені з чинних частин на фронті на навчання за кордон. Тобто у них є бойовий досвід, вони пройшли навчання в країнах партнерів і після повернення їх відправляють не в їхні частини, а вже до складу сформованої бригади контрнаступального угруповання", — заявив Жданов.

Він наголосив, через те, що українські війська готуються та проходять необхідне навчання закордоном, вони матимуть успіх у контрнаступальних операціях.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ розповідали, що для ефективного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі.