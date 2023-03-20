Військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси ЗСУ щодо контрнаступу
Збройні сили України щодня готуються до контрнаступу. Як результат, українські військові мають дуже великі шанси на те, що відвоюють власні території в ході операції.
Про це на своєму YouTube розповів військовий експерт Олег Жданов.
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За словами експерта, в контратаку піде добре навчене військо, яке "обстріляне й обкатане", і тому у ЗСУ є дуже великі шанси на успіх. Олег Жданов розповів, що у контрнаступальне угруповання потрапили не тільки мобілізовані солдати, а й військовослужбовці з бойовим досвідом, які "пройшли війну".
"Вони могли бути призначені з чинних частин на фронті на навчання за кордон. Тобто у них є бойовий досвід, вони пройшли навчання в країнах партнерів і після повернення їх відправляють не в їхні частини, а вже до складу сформованої бригади контрнаступального угруповання", — заявив Жданов.
Він наголосив, через те, що українські війська готуються та проходять необхідне навчання закордоном, вони матимуть успіх у контрнаступальних операціях.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ розповідали, що для ефективного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі.