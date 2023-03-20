Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси ЗСУ щодо контрнаступу arrow

Військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси ЗСУ щодо контрнаступу

20 березня 2023 12:42
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Українські військові посилено готуються до наступу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Збройні сили України щодня готуються до контрнаступу. Як результат, українські військові мають дуже великі шанси на те, що відвоюють власні території в ході операції.

Про це на своєму YouTube розповів військовий експерт Олег Жданов.

Читайте також:

Деталі

За словами експерта, в контратаку піде добре навчене військо, яке "обстріляне й обкатане", і тому у ЗСУ є дуже великі шанси на успіх. Олег Жданов розповів, що у контрнаступальне угруповання потрапили не тільки мобілізовані солдати, а й військовослужбовці з бойовим досвідом, які "пройшли війну".

"Вони могли бути призначені з чинних частин на фронті на навчання за кордон. Тобто у них є бойовий досвід, вони пройшли навчання в країнах партнерів і після повернення їх відправляють не в їхні частини, а вже до складу сформованої бригади контрнаступального угруповання", — заявив Жданов.

Він наголосив, через те, що українські війська готуються та проходять необхідне навчання закордоном, вони матимуть успіх у контрнаступальних операціях.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ розповідали, що для ефективного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:30 Завершено розслідування стосовно екскерівника УСБУ в Харківській області: деталі

13:28 Лідер "Динамо" розповів, коли повернеться на поле та допоможе команді боротися за титул

13:25 Чотири області-антилідери: скільки чоловіків втекли з України під час війни

13:23 В Україні знижується офіційне безробіття: чому українці ігнорують Центри зайнятості

Новина з фото

13:16 На Херсонщині ліквідували колаборанта, який причетний до організації катівень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

13:09 Ведуча телемарафону "Єдині новини" встановила особистий спортивний рекорд перед поїздкою у США

13:06Окупанти обстріляли село Микільське на Херсонщині: є поранені

13:06 У Китаї прокоментували ордер путіну: на чому наполягає Пекін

13:03 Ворог тримає у Чорному морі 5 військових кораблів

12:53 Українські тенісистки здивували позиціями у рейтингу WTA

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео

Новина з відео

11:02 Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя

Новина з відео

11:00 День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

10:06 У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: результати надскладної операції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:21 ​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Новина з відео

06:30 Неділя в УПЛ: перемоги Шахтаря, Чорноморця та Миная

Новина з відео

22:15 Окупанти на фронті закінчують життя самогубством: аудіоперехоплення

Новина з відео

21:46Зеленський назвав ордер на арешт путіна поворотним моментом

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Актуальне по темі

None 20 Березень 13:30

Завершено розслідування стосовно екскерівника УСБУ в Харківській області: деталі

None 20 Березень 13:28

Лідер "Динамо" розповів, коли повернеться на поле та допоможе команді боротися за титул

None 20 Березень 13:17

Чотири області-антилідери: скільки чоловіків втекли з України під час війни

None 20 Березень 13:25

В Україні знижується офіційне безробіття: чому українці ігнорують Центри зайнятості

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB