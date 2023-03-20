Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал, готова ли рф к новому наступлению
В ВСУ считают, что в ближайшее время россия не сможет начать новые наступательные операции. На некоторых направлениях она это имитирует, но ей недостаточно сил и вооружения.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
-
Данилов назвал условие успешной реализации "мирного плана" Китая
-
Олег Скрипка отыграл четыре концерта под Бахмутом: впечатления фронтмена "Воплі Відоплясова"
-
Жена Усика рассказала, что оккупанты сделали с их домом
-
РФ снова угрожает остановить "зерновое соглашение" и выдвигает условия
-
Самые счастливые страны мира на 2023 год: список
-
Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина
-
Звезды сериала "Зачарованные" объединились на светском мероприятии: кто из актрис не пришел
-
В Николаевской области в поле подорвался трактор
-
Передавал данные об ВСУ и ожидал оккупации Одессы
-
Шкарлет обратился к украинцам после отставки с должности министра образования Украины
Подробности
Сергей Наев убежден, что у россии недостаточно сил и средств для наступления на других операционных направлениях, кроме Луганщины и Донбасса. Однако оккупанты пытаются имитировать наступательные действия, например, на Запорожском направлении.
Также Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что на сегодняшний день противник не готов вести наступательные действия на северном направлении. Кроме того, Украина значительно нарастила систему минно-взрывных и невзрывных заграждений как на государственной границе, так и в глубине обороны.
По его словам, наступления из Беларуси не прогнозируется. Хотя враг и разместил на территории РБ четыре тысячи военных, все они используют полигоны исключительно для учений. А уже потом они возвращаются в рф для дальнейшего опрокидывания на украинский фронт.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказывал, будет ли успешным контрнаступление ВСУ.