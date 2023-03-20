Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал, готова ли рф к новому наступлению

Захватчики сосредоточили все свои силы на востоке Украины

В ВСУ считают, что в ближайшее время россия не сможет начать новые наступательные операции. На некоторых направлениях она это имитирует, но ей недостаточно сил и вооружения.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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Сергей Наев убежден, что у россии недостаточно сил и средств для наступления на других операционных направлениях, кроме Луганщины и Донбасса. Однако оккупанты пытаются имитировать наступательные действия, например, на Запорожском направлении.

Также Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что на сегодняшний день противник не готов вести наступательные действия на северном направлении. Кроме того, Украина значительно нарастила систему минно-взрывных и невзрывных заграждений как на государственной границе, так и в глубине обороны.

По его словам, наступления из Беларуси не прогнозируется. Хотя враг и разместил на территории РБ четыре тысячи военных, все они используют полигоны исключительно для учений. А уже потом они возвращаются в рф для дальнейшего опрокидывания на украинский фронт.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказывал, будет ли успешным контрнаступление ВСУ.