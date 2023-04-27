Командующий ССО Хоренко побывал в Бахмуте: как выглядит украинский фронтовой город

Во время визита Хоренко в Бахмут. Фото: Telegram-канал ССО ВСУ

В Бахмут приехал командующий Сил спецопераций, бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко. Он встретился во фронтовом городе с группами специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщил Telegram-канал Сил специальных операций ВС Украины.

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Фронтовый Бахмут в Донецкой области посетил командующий Силами специальных операций, бригадный генерал Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко.

Хоренко встретился в Бахмуте с группами специального назначения.

Видео с фронта

На Telegram-канале Сил спецопераций ВС Украины обнародовали видео, сделанное во время визита бригадного генерала Хоренко.

На кадрах из этого видео можно увидеть, в каком состоянии ныне Бахмут, более полугода держащий оборону от российских военных и наемников частных военных компаний.

Многие дома разрушены и повреждены систематическими российскими обстрелами, уничтожены деревья на улицах Бахмута.

Напомним, ранее в Бахмуте находился командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.