Командующий ССО Хоренко побывал в Бахмуте: как выглядит украинский фронтовой город
В Бахмут приехал командующий Сил спецопераций, бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко. Он встретился во фронтовом городе с группами специальных операций ВС Украины.
Об этом сообщил Telegram-канал Сил специальных операций ВС Украины.
Командующий ССО в Бахмуте
Фронтовый Бахмут в Донецкой области посетил командующий Силами специальных операций, бригадный генерал Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко.
Хоренко встретился в Бахмуте с группами специального назначения.
Видео с фронта
На Telegram-канале Сил спецопераций ВС Украины обнародовали видео, сделанное во время визита бригадного генерала Хоренко.
На кадрах из этого видео можно увидеть, в каком состоянии ныне Бахмут, более полугода держащий оборону от российских военных и наемников частных военных компаний.
Многие дома разрушены и повреждены систематическими российскими обстрелами, уничтожены деревья на улицах Бахмута.
Напомним, ранее в Бахмуте находился командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.