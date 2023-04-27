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Командующий ССО Хоренко побывал в Бахмуте: как выглядит украинский фронтовой город

27 апреля 2023 08:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Командующий ССО Хоренко побывал в Бахмуте: как выглядит украинский фронтовой город
Во время визита Хоренко в Бахмут. Фото: Telegram-канал ССО ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Бахмут приехал командующий Сил спецопераций, бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко. Он встретился во фронтовом городе с группами специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщил Telegram-канал Сил специальных операций ВС Украины.

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Фронтовый Бахмут в Донецкой области посетил командующий Силами специальных операций, бригадный генерал Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко.

Хоренко встретился в Бахмуте с группами специального назначения.

Видео с фронта

На Telegram-канале Сил спецопераций ВС Украины обнародовали видео, сделанное во время визита бригадного генерала Хоренко.

На кадрах из этого видео можно увидеть, в каком состоянии ныне Бахмут, более полугода держащий оборону от российских военных и наемников частных военных компаний.

Многие дома разрушены и повреждены систематическими российскими обстрелами, уничтожены деревья на улицах Бахмута.

Напомним, ранее в Бахмуте находился командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.

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