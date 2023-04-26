Командувач ССО України Віктор Хоренко з військовими в Бахмуті. Фото: ССО

Командувач ССО України Віктор Хоренко відвідав Бахмут. Під час поїздки бригадний генерал ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами підрозділів Сил спеціальних операцій, які обороняють населений пункт.

Про це інформують ССО.

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"Дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО — це насамперед перевага якості над кількістю", — сказав воїнам Віктор Хоренко.

Командувач ССО наголосив на важливості роботи груп спецпризначення під час оборони Бахмуту і відзначив професійність операторів Сил спеціальних операцій.

"Вже тривалий час воїни виконують завдання з оборони міста, що залишається найгарячішою точкою фронту. Попри перевагу ворога, і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ", — зазначається в заяві Сил спеціальних операцій ЗС України.

Командувач ССО України Віктор Хоренко з військовими у Бахмуті. Фото: ССО

Командувач ССО України Віктор Хоренко з військовими у Бахмуті. Фото: ССО

Командувач ССО України Віктор Хоренко з військовими у Бахмуті. Фото: ССО

Нагадаємо, що бої за Бахмут в Донецькій області мають важливе значення не лише для російських окупантів, а й для Сил оборони. Утримання міста не дозволяє противнику збільшувати лінію фронту.