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Командующий ССО Украины Виктор Хоренко посетил Бахмут

26 апреля 2023 09:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Командующий ССО Украины Виктор Хоренко посетил Бахмут
Командующий ССО Украины Виктор Хоренко с военными в Бахмуте. Фото: ССО
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Командующий ССО Украины Виктор Хоренко посетил Бахмут. В ходе поездки бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами подразделений Сил специальных операций, обороняющих населенный пункт.

Об этом информируют ССО.

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Командующий ССО Виктор Хоренко в Бахмуте

"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО — это, прежде всего, преимущество качества над количеством", — сказал воинам Виктор Хоренко.

Командующий ССО отметил важность работы групп спецназначения во время обороны Бахмута и отметил профессионализм операторов Сил специальных операций.

"Уже длительное время воины выполняют задачи по обороне города, остающейся самой горячей точкой фронта. Несмотря на преимущество врага, и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск", — отмечается в заявлении Сил Специальных Операций ВС Украины.

ССО Бахмут
Командующий ССО Украины Виктор Хоренко с военными в Бахмуте. Фото: ССО
ССО Бахмут
Командующий ССО Украины Виктор Хоренко с военными в Бахмуте. Фото: ССО
ССО Бахмут
Командующий ССО Украины Виктор Хоренко с военными в Бахмуте. Фото: ССО

Напомним, что бои за Бахмут в Донецкой области имеют важное значение не только для российских кафиров, но и для Сил обороны. Содержание города не позволяет противнику увеличивать линию фронта.

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