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Командувач Сухопутних військ Павлюк розповів, скільки людей готова мобілізувати Росія

3 травня 2024 10:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Командувач Сухопутних військ Павлюк розповів, скільки людей готова мобілізувати Росія
Мобілізовані росіяни сідають у потяг. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командуючий Сухопутними війська Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає, що у Росії ще вдосталь людей, яких можна відправити на війну. За його словами, держава-агресор планує мобілізувати ще принаймні 300 тисяч людей.

Про це Павлюк розповів у своєму інтерв'ю The Times.

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Скільки людей готова мобілізувати Росія

Павлюк висловив припущення, що у 2024 році Росія готується мобілізувати для війни проти України ще близько 300 тисяч людей. Мобілізаційних ресурсів для цього у неї достатньо.

Мобілізація буде проходити більшою мірою у більш віддалених областях і меншою мірою торкнеться центральних регіонів РФ. Особливо російський президент Володимир Путін не має бажання призивати мешканців Москви, Санкт-Петербургу та інших великих міст, щоб там не розповсюдилося невдоволення війною.

При цьому Павлюк зауважив, що така велика кількість ворожих бійців не повинна лякати Україну. За його словами, бойові дії, які тривають зараз, суттєво відрізняються від того, що було у 2022 році. 

Завдяки допомозі від союзників, Україна має технологічну перевагу, яка нівелює чисельність росіян. Окрім того, досягти успіху допоможе реальна міжнародна ізоляція Росії в купі з санкціями.

Також Павлюк заявив, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької. 

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська готують резерви для нового наступу. Вони можуть штурмувати на півночі від Авдіївки в напрямку Торецька, аби доповнити операції в районі Часового Яру.

війна
Україна
окупанти
мобилизація в рф
Олександр Павлюк

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