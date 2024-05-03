В планах не лише Донецька та Луганська області — Павлюк назвав цілі Росії на 2024 рік

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Командувач сухопутними військами Збройних Сил Олександр Павлюк заявив, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.

Про це Павлюк сказав у інтерв'ю The Times.

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Військові цілі РФ у 2024 році

"Основна мета — знищити Україну та українців як націю. Ми не давали їм такої можливості з 2022 року. Тому реальні цілі, які вони ставлять перед собою, на нашу думку, — окупація Донецької та Луганської областей, і, у разі успіху, Запорізької області", — сказав Павлюк, говорячи про військові цілі росіян на 2024-й.

Він додав, що у плани РФ також входить захоплення Харкова чи Сум. Однак, зважаючи на кількість ресурсів противника, поки невідомо, наскільки ці цілі серйозні.

"Наша розвідка повідомляє, що у них є план захопити Харків або Суми. Але ми не знаємо, наскільки серйозні ці плани, і чи здатні вони їх втілити, враховуючи сили, якими росіяни володіють зараз", — сказав Павлюк.

Коментуючи можливий наступ РФ у травні-червні, командувач сухопутними військами ЗСУ зазначив, що ворог, ймовірно, намагатиметься найти слабке місце в українській обороні й спробує її прорвати.

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська готують резерви для нового наступу. Вони можуть штурмувати на півночі від Авдіївки в напрямку Торецька, аби доповнити операції в районі Часів Яру.

Тим часом у ГУР розповіли, що Україна навряд чи зможе виграти війну на полі бою самотужки.