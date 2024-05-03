Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Командующий Сухопутными войсками Павлюк рассказал, сколько людей готова мобилизовать Россия arrow

Командующий Сухопутными войсками Павлюк рассказал, сколько людей готова мобилизовать Россия

3 мая 2024 10:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Командующий Сухопутными войсками Павлюк рассказал, сколько людей готова мобилизовать Россия
Мобилизированные россияне садятся в поезд. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк считает, что в России еще достаточно людей, которых можно отправить на войну. По его словам, государство-агрессор планирует мобилизовать еще как минимум 300 тысяч человек.

Об этом Павлюк рассказал в своем интервью The Times.

Читайте также:

Сколько людей готова мобилизовать Россия

Павлюк предположил, что в 2024 году Россия готовится мобилизовать для войны против Украины еще около 300 тысяч человек. Мобилизационных ресурсов для этого у нее достаточно.

Мобилизация будет проходить в большей степени в более отдаленных областях и в меньшей степени коснется центральных регионов РФ. Особенно у российского президента Владимира Путина нет желания призывать жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, чтобы там не распространилось недовольство войной.

При этом Павлюк отметил, что такое большое количество вражеских бойцов не должно пугать Украину. По его словам, продолжающиеся сейчас боевые действия существенно отличаются от того, что было в 2022 году.

Благодаря помощи от союзников Украина имеет технологическое преимущество, которое нивелирует численность россиян. Кроме того, добиться успеха поможет реальная международная изоляция России в сочетании с санкциями.

Также Павлюк заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха — и Запорожской.

Напомним, по данным ISW, российские войска готовят резервы нового наступления. Они могут штурмовать к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часова Яра.

война
Украина
оккупанты
мобилизация в рф
Александр Павлюк

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней