Командующий Сухопутными войсками Павлюк рассказал, сколько людей готова мобилизовать Россия

Мобилизированные россияне садятся в поезд. Фото иллюстративное: росСМИ

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк считает, что в России еще достаточно людей, которых можно отправить на войну. По его словам, государство-агрессор планирует мобилизовать еще как минимум 300 тысяч человек.

Об этом Павлюк рассказал в своем интервью The Times.

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Павлюк предположил, что в 2024 году Россия готовится мобилизовать для войны против Украины еще около 300 тысяч человек. Мобилизационных ресурсов для этого у нее достаточно.

Мобилизация будет проходить в большей степени в более отдаленных областях и в меньшей степени коснется центральных регионов РФ. Особенно у российского президента Владимира Путина нет желания призывать жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, чтобы там не распространилось недовольство войной.

При этом Павлюк отметил, что такое большое количество вражеских бойцов не должно пугать Украину. По его словам, продолжающиеся сейчас боевые действия существенно отличаются от того, что было в 2022 году.

Благодаря помощи от союзников Украина имеет технологическое преимущество, которое нивелирует численность россиян. Кроме того, добиться успеха поможет реальная международная изоляция России в сочетании с санкциями.

Также Павлюк заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха — и Запорожской.

Напомним, по данным ISW, российские войска готовят резервы нового наступления. Они могут штурмовать к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часова Яра.