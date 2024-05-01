Російські війська готують резерви для нового наступу, — ISW

Українські військові. Фото: Генштаб

Російські війська можуть почати наступ на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, аби доповнити операції в районі Часів Яру. Це може вимагати від російських військ тактичної паузи для концентрації сил.

Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

Наступ військ РФ на фронті

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець заявив, що росіяни можуть зосередити свої зусилля на лінії Стара Миколаївка — Суха Балка, а не на північний захід від Очеретиного. Це пояснюється тим, що російські сили вже намагаються захистити свої фланги біля Очеретиного.

Як зазначають аналітики, війська РФ можуть вирішити просунутися на північ від свого тактичного проникнення під Очеретиним вздовж траси Донецьк — Костянтинівка, щоб тиснути на ЗСУ, які обороняються в районі Торецька та, можливо, загрожувати оперативному тилу української оборони в районі Часового Яру і на захід від нього.

ISW зауважує, що Часів Яр є оперативно важливою ціллю, оскільки він надасть російським військам плацдарм для початку наступальних операцій проти Дружківки та Костянтинівки, які утворюють фортечний пояс з чотирьох великих міст Донецької області.

Однак російським військам може знадобитися більш тривала пауза для посилення своїх підрозділів і передислокації додаткових сил в район Очеретиного.

Машовець заявив, що російське Центральне угруповання військ, яке відповідає за район Авдіївки, створило тактичний резерв у складі трьох невеликих піхотних полків. Вони, ймовірно, підтримають очікувану весняно-літню наступальну операцію.

Наступ РФ на фронті. Фото: ISW

Раніше в ISW писали, що російські окупанти мають незначні тактичні успіхи неподалік Авдіївки, однак значного просування не зафіксовано.

Крім того, 28 квітня український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.